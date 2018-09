'Strage' di 100 alberi per i lavori delle nuove fogne a Rimini. Hera apre a soluzioni alternative

Attualità

Rimini

| 16:42 - 25 Settembre 2018

Più di 100 alberi, alcuni dai 50 anni in su, destinati a essere tagliati per i lavori del nuovo sistema fognario della città di Rimini. L'allarme è arrivato dalle associazioni ambientaliste riminesi (Ambiente & Salute, Animal Freedom, Anpana Rimini e dnA Rimini, Fondazione Cetacea, Italia Nostra, Legambiente Valmarecchia, L’Umana Dimora, Pedalando e camminando e WWF Rimini): in particolare a preoccupare è il terzo stralcio del Piano di Salvaguardia della Balneazione, con il taglio di alberi nei parchi Cervi, Bondi e Fabbri. Gli alberi tagliati saranno rimpiazzati, ma serviranno più decadi per avere un patrimonio 'verde' pari a quello attuale. Sul tema è intervenuta anche Manuela Fabbri, coordinatrice del Comitato "Basta plastica in mare", che suggerisce di installare i tubi sotto la ciclabile, salvando gli alberi. L'ing.responsabile di Hera, Roberto Fabbri, ha aperto comunque a un sopralluogo per valutare una soluzione alternative, richiedendo altresì la presenza dei tecnici comunali.