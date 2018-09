Chi non raccoglie le feci del proprio cane sarà sanzionato, fino a 500 euro. Ordinanza decoro a Gemmano

Attualità

Rimini

15:52 - 25 Settembre 2018

Mano pesante dell'Amministrazione Comunale di Gemmano verso gli 'sporcaccioni' e non solo: il sindaco Riziero Santi ha fermato un'ordinanza per la tutela del decoro urbano, con sanzioni fino a 500 euro per le persone che saranno sorprese in comportamenti incivili, in particolare l'abbandono di rifiuti; per i padroni di cani che non puliscono le feci lasciate dai loro animali. Ma sarà sanzionato anche chi abbandonerà cibo in strada o i proprietari di terreni che non provvederanno a tagliare le erbacce.



LA NOTA DEL SINDACO: l’Amministrazione comunale con questa ordinanza del sindaco mettere paletti precisi circa la responsabilità e la collaborazione richiesta ai cittadini nel mantenimento del decoro urbano, in particolare per ciò che riguarda la pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei giardini e degli spazi pubblici, da rifiuti di ogni genere.

Il concetto base è che ogni cittadino è custode del territorio in generale ed in particolare delle aree pubbliche che confinano con l’area di sua proprietà, soprattutto laddove l’area pubblica confinante venga sporcata o occupata dalle attività provenienti dall’area privata.

L’ordinanza descrive obblighi e modalità comportamentali alle quali corrisponde una puntuale attività di controllo e sanzionatoria per i trasgressori.

L’attività di controllo è posta in capo ai cittadini stessi nell’azione collaborativa con gli uffici comunali e con le forze preposte all’attività sanzionatoria.

