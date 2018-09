Striscia la notizia suona il nuovo singolo del Riminese Teo Mandrelli, 'I Know' è già un successo

Attualità

Rimini

| 15:37 - 25 Settembre 2018

L'ultimo singolo del dj riminese Matteo Mandrelli ha accompagnato l'ingresso in scena di Ezio Greggio nella nuova stagione di "Striscia La Notizia", il celebre programma del preserata di Canale 5. Il brano si chiama "I Know" e sta già scalando l'airplay radiofonico, sia in Italia che all'estero. "Me lo ha detto ieri il responsabile dell'etichetta Time, che ha prodotto il brano. Non mi sembrava vero, è stata una bellissima sorpresa", commenta il dj riminese, 26 anni, che nel 2017 con "I Want You" entrò stabilimente nella rotazione di numerose radio internazionali, scelto da Slam! Radio, emittente nazionale olandese, come miglior novità dell'estate. "La parte cantata di I Know è arrivata da un'agenzia canadese con cui lavoro spesso, la Milk Music di Mike James", racconta Mandrelli. Il dj ha iniziato a lavorare in studio e il suo lavoro è piaciuto ad Albertino, che ha collaborato alla versione definitiva del brano, poi pubblicato dalla nota etichetta Time. Il successo di "I Know" non ferma la voglia di crescere e di migliorarsi di Mandrelli, al lavoro in studio per preparare due nuovi singoli. Nel 2019 è previsto anche un nuovo tour americano, con tappe in diverse città tra le quali Miami, Los Angeles e San Francisco.