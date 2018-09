Francesca Raffelli e Riccardo Bettini e la loro linea di gioielli in 3D protagonisti al salone di Bologna

Attualità

15:25 - 25 Settembre 2018

Prosegue con successo l'attività imprenditoriale avviata da due giovani riminesi, Francesca Raffelli e Riccardo Bettini, che hanno disegnato e prodotto linee di gioielli con tecnologia 3D: "Mine" è il loro marchio, lanciato un anno fa alla Bologna Design Week. E i due giovani riminesi, coppia nella vita oltre che nel lavoro, saranno nuovamente protagonisti dell'appuntamento felsineo, da martedì 25 settembre a sabato 29 settembre. Sarà il Teatro Comunale di Bologna la location scelta per il lancio della terza linea di gioielli: per la Bologna Design Week 2018, infatti, i palazzi antichi della città capoluogo di Regione saranno a disposizione per le diverse esposizioni delle case di design. Francesca e Riccardo disegnano e progettano gli anelli che prendono vita grazie alla stampante 3D: "E' il metodo più rapido per vedere il nostro progetto subito concretizzato", ci spiega Riccardo Bettini. Dopo i primi esemplari in plastica, oggi vengono prodotti anelli in acciaio, ottone, argento e oro: "Facciamo anche anelli su misura, secondo le richieste dei nostri clienti". Il progetto prosegue con grandi novità e con piena soddisfazione di Francesca e Riccardo: "Siamo molto contenti, abbiamo aperto il nostro E-Commerce e puntiamo molto sui social, Facebook e Instagram".