A Sant'Agata Feltria dal 7 ottobre torna la fiera del tartufo bianco, ecco il programma

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 13:55 - 25 Settembre 2018

Torna a Sant'Agata Feltria l'atteso appuntamento con la "Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato", nelle quattro domeniche di ottobre.





La fiera propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti il tartufo bianco pregiato. Direttamente dal territorio, il prezioso tubero si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico. Accanto al tartufo, i visitatori trovano tutti i prodotti autunnali che la generosa terra appenninica offre: funghi, castagne, miele, erbe officinali, prodotti della pastorizia e della agricoltura e, inoltre, manufatti dell'artigianato rurale ed artistico. L'accurata selezione dei prodotti e delle specialità presenti in fiera fanno della manifestazione santagatese l'appuntamento autunnale tra i più prestigiosi del settore in Italia.





Nelle domeniche di ottobre quindi la ‘città del tartufo’ si trasforma in un luogo dove immergersi in un'atmosfera suggestiva e profumata, passeggiare nelle vie e nelle piazze ad ammirare le numerose tipicità presenti nella manifestazione. Il giro di vino che porta in scena aziende vitivinicole rappresentative,la gara dei cani da tartufo, per conoscere dal vivo l'entusiasmante momento della ricerca del prezioso tubero in compagnia del cane fedele.





Ogni domenica la manifestazione si arricchisce di spettacoli itineranti, musiche, animazioni, mostre. Appuntamenti fissi: gli artigiani al lavoro, la piazzetta dei prodotti biologici naturali e delle erbe; WINE 2018 "cultura e piacere del vino", la salita Rocca delle Fiabe, l’esposizione antichi mestieri.





Domenica 7 ottobre

Ore 11.30: piazza Garibaldi, inaugurazione ufficiale della XXXIV edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato; spettacoli itineranti: “Ciaffero Band”.

Ore 17.30: teatro Mariani “La faccia al vento, la gola al vino”, canzoni di F. De Andrè e poesie di Baudelaire. Al termine aperitivo convenzionato riservato al pubblico dello spettacolo.





Domenica 14 ottobre

Ore 9.00: parco Montefeltro, "gara per cani da tartufo"

Ore 11.30: piazza Garibaldi, premiazione vincitore “gara per cani da tartufo”; Spettacoli itineranti: “Large Street Band”; “Gruppo Balìnsia”, musica e danze tradizionali del Montefeltro

Ore 17.30: teatro Mariani “Te lo faccio vedere chi sono io”, canzoni di P. Ciampi e “monologhi ubriachi”. Al termine aperitivo convenzionato riservato al pubblico dello spettacolo.





Domenica 21 ottobre

Ore 15: piazza Garibaldi, premiazione miglior tartufo presente in fiera; spettacoli itineranti: “Wanna Gonna Show”

Ore 17.30: teatro Mariani “Mi piace far canzoni, bere vino”, canzoni di F. Guccini e “storie da osteria”. Al termine aperitivo convenzionato riservato al pubblico dello spettacolo.





Domenica 28 ottobre

Ore 11.30: piazza Garibaldi, premio “Città di Sant'Agata Feltria”; Spettacoli itineranti: “Fantomatik Orkestra”

Ore 17.30: teatro A. Mariani “Vevimmoce nu caffè”, canzoni di D. Modugno e “racconti ammazzacaffè”. Al termine aperitivo convenzionato riservato al pubblico dello spettacolo.“