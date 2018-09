'Cento città contro il dolore': il gruppo SGR apre giovedì la giornata mondiale al fianco della Fondazione Isal

Eventi

Rimini

| 12:32 - 25 Settembre 2018





Sarà Gruppo Società Gas Rimini ad aprire in anteprima ufficiale la Giornata Mondiale “Cento Città contro il Dolore”, organizzata dalla Fondazione ISAL. Giovedì 27 settembre negli spazi esterni della sede riminese dove si svolge il tradizionale mercatino settimanale di prodotti agricoli a chilometro zero, Gruppo SGR ospiterà uno speciale stand della Fondazione ISAL (Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche), da 25 anni impegnata nella ricerca sul dolore cronico.



“Continua con rinnovate energie la collaborazione con Gruppo SGR – afferma il dott. William Raffaeli, fondatore ISAL – Abbiamo scelto la sede di via Chiabrera per avviare le nostre attività informative e onorare la vicinanza dimostrata da quest’azienda guidata da una donna vicina alle donne. Procede la ricerca, supportata dal Gruppo, sulla fibromialgia, tra le più diffuse malattie croniche ed emblema del dolore al femminile poiché il 90% delle persone che ne sono affette sono donne”.



Sotto i portici della sede di Gruppo SGR, un’anteprima nazionale che vedrà i volontari e il Presidente Raffaeli presentare alla cittadinanza la guida informativa, utile a sensibilizzare e divulgare informazioni sul dolore cronico e sulle sue cure. L’iniziativa si svolgerà anche giovedì 4 ottobre. Si stima che circa il 24% della popolazione della provincia riminese sia colpita da una patologia dolorosa persistente.



“Collaborare con la Fondazione ISAL – dice Micaela Dionigi, Presidente di Gruppo SGR (foto) – motiva noi tutti a un impegno costante e quotidiano per contribuire al sollievo di tante persone che soffrono, a partire da coloro che ci sono vicini quotidianamente, al lavoro e nella vita. Informazione e prevenzione sono punti determinanti in questo cammino e ovviamente siamo orgogliosi di essere stati scelti per questa anteprima”.



L’attività di welfare aziendale ha visto Gruppo SGR protagonista di numerosi premi, tra i quali si segnala il Welfare Index PMI come primo classificato nella sezione Commercio e Servizi. Welfare Index PMI è un indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.



La Giornata Mondiale “Cento Città contro il Dolore”, giunta alla X edizione, si svolgerà sabato 29 settembre in oltre 150 punti informativi in tutta Italia e all’estero, per sensibilizzare le persone sul dolore cronico, sul bisogno di una diffusa opera di prevenzione e cura, e con il fine di richiedere più ricerca per sindromi dolorose non curabili. Sono state oltre 4 milioni le persone raggiunte l’anno scorso dalla Giornata “Cento Città contro il Dolore”, insignita nel 2016 e 2017 della Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza.