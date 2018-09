Rimini, "Donne: punti a capo" spettacolo per il progetto Margherita dell'Istituto Oncologico Romagnolo

Eventi

Rimini

| 10:54 - 25 Settembre 2018

Il palcoscenico del Cinema Teatro Tiberio di Rimini (via S. Giuliano 16, Rimini) ospita, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra l'associazione culturale Cambia-Menti e lo IOR Istituto Oncologico Romagnolo: venerdì 28 settembre alle ore 21.00 va infatti in scena lo spettacolo "Donne: punti a capo", esito del laboratorio teatrale condotto da Alexia Bianchi durante lo scorso inverno, dedicato all'approfondimento delle tematiche legate agli stereotipi di genere. Il ricavato della serata va nuovamente a sostenere il Progetto Margherita IOR che fornisce gratuitamente parrucche alle donne che affrontano il delicato momento della caduta dei capelli durante la malattia. Il Progetto Margherita IOR consiste in un incontro durante il quale le signore possono scegliere una parrucca grazie al supporto di un parrucchiere volontario e di un volontario IOR che si mettono al loro servizio offrendo ascolto, accoglienza e professionalità. A riprova di quanto sia importante una tale attività, nel corso del 2017 sono state 353 le donne che hanno usufruito di questa opportunità, un dato che fa ben capire quanto la necessità di questo servizio sia avvertita su tutta la Romagna.

Lo spettacolo teatrale "Donne: punti a capo" vede salire sul palcoscenico gli allievi del laboratorio teatrale realizzato lo scorso anno da Cambia-Menti: Alida Bianchi, Alessia Braia, Manila Muraccini, Milena Sartini, Barbara Zaghini, Mark Duati e Riccardo Di Schiena, che, diretti da Alexia Bianchi con l’aiuto di Licia Navarrini, danno voce a testi liberamente tratti da vari autori italiani e stranieri dedicati alle tematiche degli stereotipi di genere e del sessismo, mantenendo sempre un tono divertente, sul filo dell’ironia e della leggerezza, accompagnati dalle musiche eseguite dal vivo da Daniele Fortunato e Giorgio Cavallari e il supporto tecnico di Valentina Porrazzo.

Lo spettacolo prosegue l'approfondimento sulle tematiche femminili del progetto di Cambia-Menti "Donna, Soggetto" nato nel 2014 in collaborazione con il Centro Donna del Comune di Cesena, che in seguito ha visto la collaborazione della Casa delle Donne del Comune di Rimini e del Teatro Corte di Coriano.

“Sono molto lieto che si riproponga per il secondo anno consecutivo la collaborazione con l’Associazione Cambia-Menti – spiega il Direttore Generale dello IOR, Fabrizio Miserocchi – ad unirci, oltre alla sensibilità verso la lotta contro il cancro in Romagna, penso sia un’interessante visione comune. Il loro apprezzato spettacolo mira a smontare con ironia e leggerezza certe questioni di genere che ancora affliggono le donne nella società moderna, un po’ come il nostro Progetto Margherita mira a smontare lo stigma sociale più riconoscibile della malattia e del percorso di cura, la calvizie, un effetto collaterale psicologicamente molto pesante per le pazienti. Il sodalizio con Cambia-Menti non poteva che avvenire a sostegno di un servizio dedicato e pensato soprattutto per le donne che soffrono: l’esempio più bello di solidarietà al femminile. Spero che tante persone di Rimini rispondano all’appello e affollino il Cinema Teatro Tiberio, come già avvenuto per la prima dello spettacolo a maggio”.

Offerta libera a sostegno del Progetto Margherita IOR

Info e prevendita: Istituto Oncologico Romagnolo Coop. Soc. ONLUS, viale Matteotti,43/A Rimini Tel. +39 0541 29822 - www.ior-romagna.it