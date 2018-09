Non rispetta il divieto di dimora, ucraino arrestato dai Carabinieri di Misano

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:30 - 25 Settembre 2018

Un 40enne di origine ucarina è stato arrestato dai Carabinieri di Misano Adriatico lunedì pomeriggio. Sul suo capo un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso nel marzo scorso dal Tribunale di Rimini. L'aggravamento della misura cautelare si è reso necessario in quanto lo straniero, che aveva il divieto di dimora in regione per rapina, aveva in più occasioni violato l'imposizione. Tutto era stato documentato dai Carabinieri. Il 40enne si trova in carcere a Rimini.