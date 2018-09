Conviventi e spacciatori, arrestati dai Carabinieri di Riccione: in casa hashish, marijuana ed eroina

Cronaca

Riccione

| 10:24 - 25 Settembre 2018

Coppia di spacciatori residenti a Riccione arrestati dai Carabinieri di Cattolica. Le indagini, coordinate dai militari di Riccione e dalla Tenenza di Cattolica, hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 36enne riccionese e della sua convinente, 35enne di origini pugliesi. I due erano da tempo nel mirino dei militari: la perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire 350 grammi di eroina, 1,7 grammi di marijuana e 1,5 grammi di hashish. Sequestrati anche 5700 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio, e tutto il materiale utile alla preparazione delle dosi. I due usavano come base un appartamento nell'entroterra di Urbino. Arrestati, verranno processati per direttissima.