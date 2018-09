Calcio C, il Rimini mai corsaro a Vicenza. Arbitra Natilla di Molfetta: un solo precedente (ko in casa)

Sport

Rimini

| 10:19 - 25 Settembre 2018



La partita di Mercoledì 26 settembre alle ore 18.30 tra L.R. Vicenza e Rimini, valida per la terza giornata del campionato di Serie C girone B, sarà diretta dal signor Fabio Natilla di Molfetta, coadiuvato dai signori Dibenedetto di Barletta e Perrelli di Isernia. Il direttore di gara ha già diretto 3 partite dei biancorossi veneti, tutte nello scorso campionato: due le vittorie, al Menti contro il Gubbio (3-0) e in trasferta a Teramo (1.2) nella prima partita post fallimento, ma anche una sconfitta nel match di Ravenna (2-0). Un unico precedente invece per Natilla con il Rimini relativo alla stagione 2014/15 in serie D e si trattà di una sconfitta (1-3) casalinga contro il Fiorenzuola.



I PRECEDENTI Come ricorda il collega Cristiano Cerbara sulla pagina fb "Rimini 100" - Una storia biancorossa, sono 11 i precedenti allo stadio Menti tra Vicenza e Rimini: partite giocate 11, vittorie Rimini 0, pareggi 2, vittorie Vicenza 9, reti Rimini 5, reti Vicenza 17

1935-36 C Vicenza-Lib.RIMINI 2-1

1976-77 B Vicenza-RIMINI 1-0 Rossi (rig)

1980-81 B Vicenza-RIMINI 1-0 Mocellin

1982-83 C1 Vicenza-RIMINI 1-0 Scaini (rig)

1983-84 C1 Vicenza-RIMINI 1-0 Lutterotti

1984-85 C1 Vicenza-RIMINI 3-0 Frosio (aut), Baggio, Baggio

1987-88 C1 Vicenza-RIMINI 2-1 PRESICCI, Zironelli, Rondon

2005-06 B Vicenza-RIMINI 0-0

2006-07 B Vicenza-RIMINI 1-1 Schwoch, MOSCARDELLI

2007-08 B Vicenza-RIMINI 3-2 PAGANO, Terranova, Matteini, Masiello, PORCHIA (rig)

2008-09 B Vicenza-RIMINI 2-0 Forestieri, Volta



PREVENDITA I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili entro le ore 19 di martedì 25, on-line sul sito www.listicket.com o nel punto vendita Listicket di Rimini:

Tabaccheria D’Ermilio, viale Regina Elena 103 (0541.395059)

Il prezzo per il settore ospiti applicato in prevendita è di 12 euro, il giorno della gara i biglietti saranno acquistabili al prezzo di 15 euro.