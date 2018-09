Tennis, campionato di beach tennis femminile con 16 coppie: i risultati della prima giornata

Sport

Rimini

| 09:04 - 25 Settembre 2018





Dopo quello maschile è ripartito lunedì sulla sabbia del Tennis Viserba anche il campionato femminile, giunto alla 11° edizione. Ben 32 giocatrici suddivise in due gironi all’italiana si contendono il prestigioso trofeo. Sulla carta la coppia da battere è formata da Gloria Mazzotti e Stefania Toracci, vincitrice dell’ultima edizione e di altri due campionati, ma attenzione anche a Sarka Zannoni e Francesca Bernardi, vincitrici del precedente campionato, nonché alle outsider Alice Negri-Nicol Porzioli, Simona Olivi-Raffaella Zangoli ed Elisa Prati-Maya Baldini (foto).

Vediamo intanto i risultati della prima giornata, in cui si registra già una prima sorpresa: il mezzo passo falso della coppia accreditata Mazzotti-Toracci, per merito di Cristina Coscia ed Annalisa Olei.

Successi pieni per 3-0 di Zannoni-Bernardi su Gianessi-Marcelletti, Baldini-Prati su Amatori-Santambrogio, Brigliadori-Scarpellini su Rocchi-Falconi, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Mazzotti-Toracci su Coscia-Olei e Gregorini-Ceccaroni su Zaghini-Bevitori. In posticipo giocheranno Negri-Porzioli opposte a Barilari-Gualdi, F. Moretti-Comandini opposte G. Moretti-Giubellini e Vassura-Cicchetti opposte a Olivi-Zangoli.

Classifica Girone A. Zannoni-Bernardi, Baldini-Prati, Amatori-Santambrogio 3, Mazzotti-Toracci 2, Coscia-Olei 1, Gianessi-Marcelletti, Negri-Porzioli, Barilari-Gualdi 0.

Classifica Girone B. Gregorini-Ceccaroni 2, Zaghini-Bevitori 1, F. Moretti-Comandini, G. Moretti-Giubellini, Vassura-Cicchetti, Olivi-Zangoli 0.

La seconda giornata è in programma lunedì prossimo.