Rimini, anziana lascia milioni di euro alla Chiesa: case in centro e terreni. Scatta la denuncia al parroco

Cronaca

Rimini

| 08:26 - 25 Settembre 2018

Un sacerdote riminese è indagato per circonvenzione di incapace. La vicenda giudiziaria è iniziata qualche anno fa quando una parrocchiana, alla sua morte, lasciò in eredità alla Chiesa tre appartamenti in centro e diversi terreni, per un valore di 2 milioni di euro. La sorella, che sarebbe stata quindi l'unica erede, insospettita dalla generosa donazione, è voluta andare più a fondo. Ha così puntato il dito verso il sacerdote che, nell'ultimo periodo di vita della congiunta, le faceva spesso visita. Alla scomparsa della donna è spuntato un testamento olografo, successivo a quello già depositato. Nel documento era indicata la precisa volontà dell'anziana di "aiutare i più poveri" facendo la donazione. La sorella ha deciso di fare luce sulla vicenda, presentando anche alcune documentazioni mediche che attesterebbero che la donna sarebbe stata afflitta da demenza senile. Il sacerdote, difeso dall'Avv. Piero Venturi, ha invece dichiarato di aver fatto visitare la signora da uno psichiatra che avrebbe espresso parere favorevole sulle condizioni mentali dell'anziana. Il processo è ripreso in questi giorni.