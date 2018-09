Volley San Marino, pronti per la stagione, presentazione dei roster tra rientri e nuovi ingressi

Sport

Repubblica San Marino

| 07:18 - 25 Settembre 2018

Sabato 6 ottobre, nella Villa Manzoni a Dogana, si terrà la tradizionale conferenza stampa di presentazione delle due squadre maggiori della Beach & Park Volley che anche quest’anno affronteranno i campionati di serie C maschile e femminile. I due gruppi sono già al lavoro da tempo. Leo Gennari, presidente del sodalizio, racconta le ambizioni della squadra maschile.

“La rosa è, grosso modo, quella dell’anno scorso. Sono rientrati Matteo Lombardi, palleggiatore sammarinese che negli ultimi anni ha giocato a San Giovanni in Marignano in serie C e la banda Federico Mondaini, anche lui a San Giovanni l’anno scorso e di proprietà del Rimini che ha già giocato con noi negli anni passati. Una faccia nuova è quella di Samuele Rizzi: viene dal Conselice e farà il libero”.

“Confermati il palleggiatore Marco Rondelli; gli opposti Nicolas Farinelli e Cataldo Di Michele; i centrali Lorenzo Oliva, Elia Lazzarini, Matteo Bernardi e Alessandro Peroni che potrebbe anche giocare di banda; gli schiacciatori Andrea Lazzarini, Lorenzo Togni e Davide Bacciocchi con quest’ultimo che potrebbe anche essere utilizzato da libero. Come terzo palleggiatore ci sta dando una mano Davide Censoni”. Confermatissimo anche coach Stefano Mascetti che si dividerà fra team principale, under 16 e nazionale maggiore così come lo sponsor Titan Services.

“La rosa è più folta rispetto all’anno scorso e la squadra, sulla carta, sembra un po’ più forte. Sperando in un’annata meno tormentata dagli infortuni, penso che potremmo disputare un buon campionato. Sappiamo però che ci sono squadre più attrezzate con elementi di categoria superiore”.

ROSTER: Davide Censoni (dal Viserba), Matteo Lombardi (dal San Giovanni in Marignano), Marco Rondelli (palleggiatori); Cataldo Di Michele, Nicolas Farinelli (opposti); Matteo Bernardi, Elia Lazzarini, Lorenzo Oliva, Alessandro Peroni (centrali); Davide Bacciocchi, Andrea Lazzarini (K), Federico Mondaini (dal San Giovanni in Marignano), Lorenzo Togni (schiacciatori); Samuele Rizzi (dal Conselice, libero). All. Stefano Mascetti.

Luca Gasperoni, direttore sportivo della Beach & Park, si è occupato della costruzione della squadra femminile: “Il gruppo è quello dell’anno scorso. – spiega. – Abbiamo perso, però, la centrale Giulia Tomassucci che ha scelto di giocare in B2 nella Polisportiva Stella; la banda Cristina Bacciocchi che è andata a Cattolica in C e la palleggiatrice Valeria Benvenuti che ha fatto una scelta di vita andando a giocare nella serie B Svizzera. Al posto della Benvenuti è arrivata Carlotta Giovanardi che dal 2015 fino ad oggi ha giocato Rubicone Volley in serie C e prima, per tre anni, nel Cesena in B2. Elena Podeschi e Sara Canuti, dalle giovanili, salgono in prima squadra per dare una mano negli altri due ruoli. Recuperiamo anche Anita Magalotti che l’anno scorso non giocò tutta la seconda parte della stagione”.

L’ossatura della squadra prevede che al centro giostrino Sara “Pupi” Pasolini e Giada Pasini con la Podeschi di rincalzo. Giovanardi ed Elettra Piscaglia saranno le palleggiatrici con, all’opposto, Ilaria Fiorucci. Magalotti, la capitana Chiara Parenti, Elena Para e Sara Canuti saranno le bande. Elisa Ridolfi e Alice Pasolini i liberi.

Fabio Palazzi è il nuovo coach. Negli ultimi anni ha allenato soprattutto a livello di giovanili femminili ma, a inizio carriera, ha gestito anche squadre di serie C e D. Il suo secondo sarà Tommaso Morri che viene dalle giovanili della Beach & Park. Lo sponsor è, ancora una volta, la Banca di San Marino.

Quali gli obiettivi di questo gruppo? “Abbiamo perso tre forti titolari che sostituiamo con una giocatrice di categoria e due giovani. Chiaro che c’è da ricostruire. Cercheremo di fare crescere le giocatrici più giovani e di giocare la nostra pallavolo”.

ROSTER BANCA DI SAN MARINO: Carlotta Giovanardi (dal Rubicone In Volley), Allegra Piscaglia (palleggiatrici); Ilaria Fiorucci (opposto); Giada Pasini, Sara Pasolini, Elena Podeschi, Federica Tura (centrali); Sara Canuti, Anita Magalotti, Elena Para, Erika Valdinosi (dal Cesena), Chiara Parenti (K) (schiacciatrici); Alice Pasolini, Elisa Ridolfi (liberi). All. Fabio Palazzi.



























Nella foto, i neoacquisti Carlotta Giovanardi e Samuele Rizzi.