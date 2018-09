Cronaca

Repubblica San Marino

| 06:28 - 25 Settembre 2018

Un giovane residente a San Marino è stato denunciato dalla Gendarmeria. Venerdì scorso, a seguito di indagini già in corso, i militari si sono recati a casa del giovane per verificare la presenza di droga al suo interno, trovando 3 grammi di marijuana. Il denunciato era da tempo controllato perché segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.