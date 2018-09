Cattolica Calcio, Liera operato martedì: l'intervento è slittato. Fratturata la tibia e non il perone

Sport

Cattolica

| 01:01 - 25 Settembre 2018

Sarà operato martedì mattina il difensore del Cattolica Jacopo Liera. L’intervento programmato all’ospedale di Lugo nella serata di domenica dopo l’infortunio patito nella partita di Massalombarda, è slittato di 36 ore. Rispetto alla diagnosi iniziale – frattura di tibia e perone – Esami più approfonditi scongiurato la rottura del perone per cui i tempi di recupero saranno più brevi. Il direttore sportivo del Cattolica, Giuseppe Buccolo, ospite della della trasmissione sportiva del lunedì di Icaro TV 'Calcio.Basket' , ha annunciato che la società giallorossa non tornerà sul mercato (in questa fase della stagione si possono ingaggiare solo giocatori svincolati) alla ricerca di un difensore. In casa giallorossa si spera ora di poter rivedere in campo Liera nel mese di gennaio. Al valente difensore giallorosso gli auguri di una pronta guarigione da parte della redazione di Altarimini.it.