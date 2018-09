Calcio D, Santarcangelo mercoledì al Mazzola col Campobasso: la prevendita. Juniores: 4-4 a Sasso Marconi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:14 - 25 Settembre 2018



Mercoledì alle ore 15 torna in campo la serie D. Il Santarcangelo alle ore 15 ospita al Mazzola il Campobasso reduce dalla vittoria per 3-2 sul Francavilla allenato dall’ex giocatore del Rimini Paolo Rachini. Questa la gterna arbitrale: Stefano Nicolini di Brescia (Cristian Cortinovis di Bergamo e Sara Capelli di Bergamo).



LA PREVENDITA

Martedì 25 Settembre 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30

BOTTEGHINO

Mercoledì 26 settembre 14:00 – 15:45



PREZZI GIORNO DELLA GARA

TRIBUNA BLU VIP € 15,00

TRIBUNA GIALLA E LATERALE € 10

PREZZI PREVENDITA

TRIBUNA BLU VIP €15

TRIBUNA GIALLA E LATERALE € 5



SETTORE GIOVANILE

La Juniores del Santarcangelo ha pareggiato 4-4 sul campo del Sasso Marconi.

Sassomarconi: Nadalini, Sazzini, Stanzani (25’ st Mignatti), D’Abronzo, Dardi, Cela, Vitali, Benini, Cilluffo (8’ st aloisio), Monducci, D’Errico. In panchina: Ferrone, Degli Angeli, Di Matteo, Franzoni, Fusca, Iodice, Cocchi. All. Bachelli.

Santarcangelo: Forti; Morri (25’ st Bucci), Alvisi (30’ st Galassi), Zanni (12’ st Camaj), Meco, Fabbri, Bua, Guarino, Bernardi (25’ st Fellini), Sapori, Bellettini (12’ st Valentini). In panchina: Ronci, Novelli, Galli. All. Fusi.

Marcatori: 28’ pt Sapori, 45’ pt D’Errico, 10’ st Aloisio, 13’ st Bua, 38’ st Vitali, 40’ st Sapori, 47’ Guarino, 48’ st Mignatti.