Calcio D, la Massese ha tesserato l'ex Rimini Daniel Di Nicola

Sport

Rimini

| 20:03 - 24 Settembre 2018

La Massese (serie D), che nei giorni scorsi ha cambiato società, ha tesserato in queste ore l’ex Rimini Daniel Di Nicola (il figlio dell’ex bomber biancorosso Davide Di Nicola), che con la maglia a scacchi conquisto la serie C nella gestione De Meis. Di Nicola era stato in procinto di essere tesserato nuovamente dal club romagnolo durante il mercato estivo, poi il club biancorosso ha fatto altre scelte. Il tecnico della Massese, che ha perso le prime due partite (la squadra è in allestimento), è l’ex bomber del Viareggio Vitaliano Bonuccelli. Il ds è Fabrizio Benassi. L’obiettivo per quest’anno è la salvezza, ma il progetto prevede il ritorno della Massese in serie C. La tifoseria mantiene il 4% delle quote.