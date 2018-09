Basket, frode fiscale internazionale: 16 indagati, sequestri per 25 milioni. Coinvolti club imolese e S.Marino

Sport

| 18:26 - 24 Settembre 2018

Prestanome utilizzati per strutturare e gestire catene societarie, costituite da società

italiane, altre "esterovestite" (con sede fittizia in Gran Bretagna, ma realmente operanti a Bologna) e altre, tramite l'interposizione di fiduciarie estere, situate in Paesi 'off

shore', come Isole Vergini Britanniche e Panama. Il tutto per nascondere la reale allocazione reddituale degli effettivi soci-amministratori e impedire la ricostruzione delle tracce contabili'.

Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Bologna che sequestrato beni mobili, immobili (tra cui una villa sui colli bolognesi del valore di circa due milioni), auto, quote societarie, polizze e conti correnti, per quasi 25 milioni. Sedici gli indagati e un giro di fatture false o 'gonfiate' accertato per oltre 75 milioni, per prestazioni di sponsorizzazione in favore di due società di basket, di cui una imolese e l'altra, femminile, con sede a Parma.

Il sequestro è stato disposto dal Gip Alberto Ziroldi, su richiesta del pm Manuela Cavallo. Agli indagati è contestata, a vario titolo, l'associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'omessa dichiarazione fiscale, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, la simulazione di reato, il tutto con l'aggravante della trans nazionalità.

Dalle indagini sulle società di basket è emerso che al pagamento della fattura, da parte dello sponsor alla società inglese, seguiva la 'retrorestituzione' di parte del corrispettivo nuovamente allo sponsor, attraverso una preventiva serie di transazioni di valuta in più Stati esteri, per dissimularne la provenienza illecita. Tra i passaggi del meccanismo c'erano anche pagamenti con bonifici su conti correnti in istituti di credito londinesi da cui l'organizzazione li dirottava con successive transazioni valutarie su altri conti aperti nel Principato di Monaco e, con ulteriori movimenti, infine, nella Repubblica di San Marino.

Ai presidenti delle due società viene contestato di essere coloro che 'procacciavano' gli sponsor (tra l'altro, non per conto delle società di basket bensì a favore della società

inglese) provvedendo, inoltre, alla materiale consegna delle fatture false e dei relativi contratti simulati di sponsorizzazione.







