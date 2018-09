Fibra ottica a Riccione, presto cablate 22 scuole della Perla Verde

Attualità

Riccione

| 12:06 - 24 Settembre 2018

22 scuole cablate in fibra ottica tra la fine dell’anno e l’inizio del 2019: un obiettivo rilevante centrato dall’amministrazione comunale, un ammodernamento che verrà introdotto in tutti gli istituti scolastici di Riccione, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I° e II° grado.

I lavori che verranno concordati con Lepida spa, procederanno a step in maniera graduale, e consentiranno di dotarsi di servizi digitali innovativi, veicolati tramite una rete ad alta velocità completamente in fibra ottica. Il Comune di Riccione che ha aderito al progetto SCHOOLNET di Regione e Lepida, corrisponderà a Lepida spa un contributo del 50% dei costi preventivati per un ammontare complessivo di 200.000 euro, di cui 100.000 euro finanziati dal Comune di Riccione suddivisi a metà tra il 2018 e il 2019.

“ Crediamo molto nel cambiamento che andremo ad introdurre nelle scuole - afferma l’assessore ai Servizi Informativi Comunali Luigi Santi - siamo convinti che gli investimenti in infrastrutture siano indispensabili per capitalizzare nel migliore dei modi il futuro dei nostri ragazzi dando loro strumenti e competenze indispensabili al loro futuro. Sarà un investimento diretto alle giovani generazioni, proseguiremo a lavorare con l’intento di garantire infrastrutture di qualità, al passo con l’era digitale che sta investendo la nostra società”.

Tecnicamente con la digitalizzazione delle scuole riccionesi significa che la velocità internet da 20 Megabit al secondo disponibile nella scuole collegate, ad oggi, dotate con tecnologia ADSL, aumenterà fino a 1 Gigabit al secondo. Un vantaggio considerevole che consentirà agli alunni, insegnanti e segreterie delle scuole riccionesi, di ottimizzare gli strumenti informatici migliorando didattica e prestazioni.