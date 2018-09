Lunedì calcistico di Rete8 Vga, ospiti Petti del Rimini e ds Tropical Coriano Cipriani

Sport

Rimini

| 10:42 - 24 Settembre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (Canale 86) e in streaming (telerimini.it) tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al calcio locale e al Rimini Calcio.



In Calcio di Rigore gli ospiti della 4a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, l'opinionista Renzo Baldisserri, il Direttore Sportivo del Tropical Coriano Filippo Cipriani e Passaniti, portiere Fya Riccione.



Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 4a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri e il difensore del Rimini Alessio Petti. Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Jesina vs Santarcangelo; Cesena vs Agnonese, Savignanese vs Forlì, Vastese vs Sammarurese (Serie D); Riccione vs Copparese (Eccellenza); Russi vs Cervia, Tropical Coriano vs Igea Marina (Promozione Romagna), Gabicce Gradara vs Olimpia Marzocca (Promozione Marche); Bellaria vs Granata e Verucchio vs Riccione (Prima Categoria).



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:

Sintesi Rimini vs Triestina con relativa pagella; l'opinione sul gruppo, i singoli e il lavoro del tecnico Righetti; penalizzazioni di alcune formazioni già all'avvio del campionato, la candidatura di Gravina per la piattaforma unica; presentazione del prossimo avversario del Rimini (Vicenza).



Ricordiamo infine la seconda puntata di “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 20 settembre in prima serata, alle ore 20:30. Quarto appuntamento dedicato al Pietracuta Calcio.