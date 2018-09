Ultimi giorni per iscriversi ai Corsi di Croce Blu, gratuiti e aperti a tutti

Attualità

Rimini

| 09:29 - 24 Settembre 2018

Pubblica Assistenza Croce Blu Onlus è un’Associazione di Volontariato che opera nella Provincia di Rimini dal 2004 ed è l’unica organizzazione del territorio ad aderire ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Croce Blu si occupa, attraverso i suoi Volontari, di trasporti sanitari con ambulanza, di servizio di trasporto diversamente abili con mezzi attrezzati e di primo soccorso nelle manifestazioni sportive e culturali.

Ogni anno effettuiamo complessivamente circa 3000 servizi di questo tipo; numeri importanti che fanno capire quanto il Volontariato possa essere determinante per rispondere alle necessità sociali del territorio.

Altro ambito in cui l’Associazione è attiva è la Protezione Civile, infatti essendo accreditata presso il Coordinamento Protezione Civile della Provincia di Rimini Croce Blu invia Volontari e mezzi nei luoghi dove si sono verificati terremoti, calamità naturali ed eventi avversi in genere.

L’Associazione opera anche per la prevenzione delle morti per arresto cardiaco, formando ogni anno centinaia di persone alle manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare, uso del Defibrillatore e Disostruzione Pediatrica coinvolgendo, attraverso corsi appositi, studenti, insegnanti, Forze dell'Ordine e i cittadini del territorio.

Per far fronte a tutte queste attività Croce Blu ha sempre bisogno di nuovi Volontari:



Quest’anno i Corsi per Volontari del Soccorso, totalmente gratuiti, partiranno a Rimini il 26 Settembre presso l’Istituto Tecnico “Valturio” e a Riccione il 27 Settembre presso la Scuola Elementare “Fontanelle”.

A questi appuntamenti si aggiungono 3 serate di presentazione dei corsi a Misano Adriatico, a Santarcangelo di Romagna, e a Bellaria-Igea Marina rispettivamente il 24, 25 e 27 Settembre.

Le prime 4 serate del Corso costituiscono un Corso di Primo Soccorso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.



Altra occasione per entrare a far parte della squadra di Croce Blu è attraverso il Bando per il Servizio Civile Nazionale riservata ai giovani tra i 18 e 28 anni il quale prevede un impegno orario di 30 ore settimanali con un rimborso spese mensile pari a €433.80. Anche in questo caso i ragazzi, dopo un’adeguata formazione, potranno partecipare a tutte le attività dell’Associazione. La scadenza del bando è fissata alle ore 12:00 del giorno 28 Settembre 2018.



Per maggiori informazioni inviare una mail a formazione@croceblu.rimini.it, chiamare il 346 0618729 o visitare www.croceblu.rimini.it