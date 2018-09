Ciclismo: Benessere e Sport, vittorie per Claudio Ardondi e Mauro Mondaini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:22 - 24 Settembre 2018

La stagione agonistica sta volgendo al termine ma la voglia di correre e di vincere non abbandona i ragazzi del Team Benessere e Sport di Santarcangelo. Sabato 22 settembre a Lido Adriano ennesima vittoria per Claudio Ardondi e ottima prestazione di Emilio Roncassaglia che dopo aver protetto la fuga del compagno ha ottenuto un ottimo sesto posto. Domenica 23 nelle Marche e più precisamente a Villanova PU, ennesima impresa di Mauro Mondaini che va a vincere una gara che vedeva al via 75 concorrenti tra cui alcuni dei più forti e celebrati di Romagna e Marche. Sempre a Villanova nella gara riservata ai SuperGentleman buone prestazioni di Claudio Valentini (3°) e Pierluigi Para (8°).