Calcio C: Ravenna ko in casa, hurrà Vis Pesaro con un uno-due dell'ex Rimini Olcese. Monza corsaro

Sport

Rimini

| 21:20 - 23 Settembre 2018

Nel Girone B di serie C al Sudtirol (sabato sera in tribuna al Romeo Neri il ds Paolo Bravo) basta capitan Fink al 30' per battere il Ravenna al 'Benelli' coi giallorossi che chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Galuppini all'83' per doppia ammonizione.

Pari per 1-1 invece tra Renate e L.R.Vicenza Virtus: alla rete di Giacomelli dal dischetto al 32' (rigore fischiato per fallo di Guglielmotti sullo stesso Giacomelli) ha risposto solo un minuto più tardi lo stesso Guglielmotti che si è così fatto perdonare il fallo da rigore. Vittoria in rimonta per l'Imolese in casa della Giana Erminio per 2-1: biancazzurri in vantaggio con Perna al 13', rossoblù che trovano il pareggio con De Marchi al 29' e la ribaltano definitivamente all'83' con Rossetti. Chiude lo 0-0 tra Feralpisalò e Fermana (marchigiani che terminano la gara in inferiorità numerica per l'espulsione in extremis di Cremona per doppia ammonizione).

Brilla il successo esterno del Monza in casa della Virtus Verona. La squadra briantea con un gran finale di primo tempo vola al primo posto a punteggio pieno: determinanti le reti di Cori al 42’ e Giudici al 44’. Punteggio finale 0-2 per il Monza. A sei punti c’è anche il Pordenone che vince 2-1 in casa dell’Albinoleffe: lombardi avanti al 3’ con Giorgione, sorpasso neroverde nel primo tempo con Magnaghi e Candellone (al 22’ ed al 34’).

Vince di rimonta anche la Vis Pesaro (unico successo interno della giornata nel girone) contro il Gubbio. Umbri in vantaggio con Marchi al 33’, super-Olcese in cinque minuti la ribalta nel finale con una doppietta tra 72’ e 76’.

Pareggio a reti bianche infine tra Teramo e Sambenedettese.