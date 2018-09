Calcio D: Sammaurese pareggia 2-2 a Vasto. Segna bomber Zuppardo, poi Merciari al 93'

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:20 - 23 Settembre 2018

VASTESE: Morelli, De Meio, Ispas, D'Alessandro, Molinari, Del Duca, Napolano, Ridolfi, Leonetti, Fiore, Pagliari.

A disp: Selva, Marocci, Colaretti, Scutti, Di Giacomo, Stivaletta, Giampaolo, Shiba, Viscardi. All Palladini

SAMMAURESE: Baldassarri, Soumahin, Salvi, Rosini, Merciari, Lombardi, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi, Louati. A disp: Hysa, Sapucci, Maioli, Lombardi, Maggioli, Filippucci, Santoni, Toromani, Alfonsi. All Mastronicola.

RETI: 13' Zuppardo, 35' Leonetti, 87' Stivaletta, 93' Merciari.



La Sammaurese pareggia 2-2 a Vasto, in un match per cuori forti, soprattutto nel finale. Dopo Montegiorgio anche con la Vastese termina con una X. La squadra di Mastronicola è partita meglio, tuttavia la compagine rivale ha saputo recuperare e nel finale botta e risposta.

La Sammaurese esce dai blocchi al meglio e va in vantaggio con bomber Zuppardo al 13' con un gran bel tiro da fuori area. La Vastese non molla e al 35' riesce a segnare con Leonetti.

Nella ripresa le due squadre si equivalgono, la Sammaurese ci prova in più di un'occasione, ma gli abruzzesi sono attenti e non concedono il fianco. All'87' Stivaletta trova il gol del vantaggio. I romagnoli non sentono però del colpo e al 93' un grande Merciari segna la rete che fa esplodere i romagnoli di gioia.

Mercoledì si torna in campo: al Macrelli arriva il Real Giulianova.