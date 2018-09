Calcio D, la matricola Savignanese piega nel derby il nobile Forlì: decide Guidi alla mezzora

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:07 - 23 Settembre 2018





Primi tre punti in serie D per la Savignanese, che supera 1-0 il Forlì sul campo di Martorano Martorano in un derby alquanto combattuto.

Inizia con personalità la formazione di Farneti che cerca di mettere sotto i galletti e ci prova con i tiri di Brigliadori e Guidi. Poi al 33' è lo stesso Guidi, un prodotto del settore giovanile gialloblù, a sorprendere Mordenti con uno splendido pallonetto, portando in vantaggio così i gialloblù, che, controllando le iniziative ospiti, arrivano avanti all'intervallo.

Nell'avvio di ripresa la formazione di Campedelli cerca la reazione, ma Pazzini è attento sui tentativi di Graziani (48'), Ambrosini (54') e Mazzotti (66'). La Savignanese controlla e riparte bene, tentando di essere sempre insidiosa quando è in possesso del pallone (grande chance di Scarponi negli ultimi minuti). Con il passare del tempo si allenta la pressione ospite, nel finale viene espulso, per doppia ammonizione, Mazzotti, così Succi e soci, in superiorità numerica, riescono a mantenere fino al triplice fischio,il prezioso vantaggio. Mercoledì importante trasferta a Jesi.

SAVIGNANESE-FORLI' 1-0

Savignanese: Pazzini, Guidi (69' Giunchetti), Succi, Gregorio, Brighi, Peluso (81' Turci), Brigliadori (65' Tamagnini), Scarponi, Vandi, Giacobbi, Manuzzi F A disp: Forastieri, Battistini, Giua, Gasperoni, Casotti, Manuzzi R All Farneti

Forlì: Mordenti, Nigretti (77' Croci), Gimelli, Baldinini (68' Castellani), Brunetti, Graziani (65' Ferri), Tonelli, Ambrosini, Mazzotti, Gabrielli, Sabbioni, A disp: Semprini, Prati, Venturi, Marzocchi, Vesi, Valerio All Campedelli

Marcatori: 33' Guidi

Note Ammoniti: Sabbioni, Giacobbi. Espulso Mazzotti