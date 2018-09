Eccellenza, il Cattolica cade a Massalombarda per 2-1. Sbagliato un rigore. Grave infortunio a Liera

Sport

Cattolica

| 19:35 - 23 Settembre 2018



Il Massalombarda piega il Cattolica 2-1. La squadra di mister Angelini (foto) si fa pericolosa in avvio. Al 14’ un tiro di Sartori viene parato in angolo; al 17’ Palazzi tira, Dongellini salva sulla riga; al 25’ ancora Palazzi alla conclusione, Bracchetti devia e Bevoni libera l’area.

Alla mezzora la rete dell’1-0: autore Franchini con un tiro di sinistro dal limite che sorprende Andreani, coperto asl momento del tiro. Al 45’ infortunio al difensore del Cattolica Jacopo Liera (foto) in uno scontro di gioco: il giocatore ha subito la frattura scomposta di tibia e perone e in serata è stato operato all'ospedale di Lugo. Sulla sua pagina fb il club lancia un messaggio al giocatore: "Oggi il risultato del campo passa in secondo piano. Jacopo, ti siamo vicini in questo momento di sofferenza! Stringi i denti, con la grinta che ti contraddistingue, e siamo sicuri che tornerai presto e più forte di prima! Forza Jacopo, siamo tutti con te!!!".

Nella ripresa Tonini realizza il 2-0 con un da fuori area all’incrocio. Il Cattolica sbaglia un rigore con Casolla sul 2-0 al 23’ decretato per un fallo in area in una mischia: il tiro è parato da Bracchetti. Al 36’ il Cattolica accorcia le distanze con Sartori con una conclusione da fuori area. Al 47’ il Cattolica con Sartori sfiora il pareggio: Bracchetti salva la sua porta.



Il tabellino

Massalombarda 2

Cattolica 1



MASSALOMBARDA: Bracchetti, Vaccari, Dongellini, Selleri, Xysa (27’ st. Tonini), Bevoni, Lumci, Cavini, Sasso 44’ st Tonini), Scala, Franchini (42’ st. Rea). A disp. Mazzotti, Raspadori, Zalambani, Baldini, Donati, Rabuano, Ricci Petitoni. All. Nannini.

CATTOLICA: Andreani, Casolla, Sartini (17’ st. Pasini) Mercuri (10’ st. Cruz), Liera (45’ pt. Ceramicoli), Tombari, Di Addario (17’ st. Sylla), Palazzi, Bartmioli, Sartori, Boschetti. A disp. Palazzi, Pari, Protino. Bacchielli. All. Angelini.

ARBITRO: Mori di Partma (Bellavista e Bissione di Cesena)

RETI: 31’ pt. Franchini; 2’ st. Tonini, 36’ st. Sartori

NOTE: ammoniti: Bevoni, Scala, Hysa, Franchini, Sasso; Sartori, Ceramicoli. Recupero: 4’pt, 5’ st. Grave infortunio a Liera.