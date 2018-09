Calcio Promozione: Pietracuta, pari 1-1 con il Reno. Tante occasioni mancate e due legni

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:38 - 23 Settembre 2018

RENO: Lami, Cardona, Acquaviva, Buonavoglia, Baldi, Rossi; Giorgini, Francisconi; Caon, Baldini, Bottini.

In panchina: Stella, Esposito, Acunzo, Berilotti, Rava, Finotelli, Taddei, Scoglio, Cassani. Allenatore: Ragazzini.

PIETRACUTA: Balducci C., Mularoni (67' Tomassini D.), Giovanetti, El Haloui, Moretti; Tosi (77' Tadzhybayev), Golinucci, Fabbri; Fratti, Tani, Tomassini F.R.

In panchina: Spadazzi, Pavani, Faeti, Gessaroli, Bindi, Bernardi, Alessandrini. Allenatore: Fregnani.

ARBITRO: Licciardo di Ferrara (Assistenti: Gamberoni di Faenza e Ferro di Ferrara).

MARCATORI: 24' Tani (P), 63' Caon (R).



Primo punto in campionato per il Pietracuta, dopo tre sconfitte consecutive, al termine di una gara che lascia l'amaro in bocca ai rossoblu allenati da Fregnani, che tra sfortuna e imprecisione hanno segnato una sola rete, subendo il pareggio sull'unica occasione creata dagli avversari. Prima fase di equilibrio, poi gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e passano in vantaggio al 24': corner battuto corto per Tomassini, che finta il cross per cercare il fondo: il traversone teso in area trova il tocco vincente di Tani. I rossoblu sfiorano il raddoppio due volte con Fratti, poi ancora con Tani e Tomassini, mentre al 42' è il giovane Moretti, di testa, a mancare di poco il bersaglio, sempre sugli sviluppi di un corner. A inizio ripresa ancora Pietracuta padrone del campo: al 53' Francesco Fabbri da fuori area centra la traversa, quattro minuti dopo filtrante di Tani per Fratti che scavalca con un tocco morbido Lami in uscita, ma la traversa nega ai rossoblu il raddoppio. La beffa è in agguato: al 63' una rimessa laterale lunga di Baldini sorprende la difesa della squadra di Fregnani, Caon si ritrova un pallone facile da scaraventare alle spalle di Balducci. Il Pietracuta torna ad attaccare: al 76' un tiro di Fratti è deviato da un difensore e termina di poco a lato, sul corner doppio tentativo di David Tomassini e di Tosi, ma entrambi i tiri sono respinti sulla linea dai difensori avversari. Continua l'assedio del Pietracuta, ma due tentativi di Fratti non vanno a segno.