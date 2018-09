Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, seconda sconfitta. Il Real San Clemente vince in rimonta (1-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:32 - 23 Settembre 2018

SANT'ERMETE: Gentili, Fini, Mussoni (80' Bonifazi), Ciccarelli, Zavattini N., Genghini; Quarta (57' Moubtassim), Drudi (64' Marcaccio); Bettini, Vukaj, Gentile (78' Castiglioni).

In panchina: Vandi, Molari. All. Pazzini.

REAL SAN CLEMENTE: Zanca, Tasini, Sarti, Montanari, Cenci, Mazzoni; Piergiacomi (65' Righini), Giannessi (54' Ricci, 78' Barbanti); Pecci, Buffone (75' D'Achille), Geri.

In panchina: Franchini, Epiceno, Fabbri, Muccini, Lorenzi. All. Bianchi.

ARBITRO: Riccardi di Rimini.

MARCATORI: 50' rigore Vukaj (SE), 57' rigore Buffone (SC), 82' Righini (SC).

NOTE: ammoniti Castiglioni, Fini, Geri, Bettini, Moubtassim, Cenci. Calci d'angolo 7-3.





Seconda sconfitta in due partite per il Sant'Emete, rimontato 2-1 dal Real San Clemente. Primo tempo con i locali a tenere in mano il pallino del gioco e gli ospiti a difendersi però con efficacia, chiudendo tutti i varchi. L'unica vera occasione arriva al 7', quando un rinvio del portiere Zanca viene intercettato da Quarta, che però calcia alto sopra la traversa. A inizio ripresa mani in area del Real San Clemente, Vukaj trasforma il rigore superando Zanca. Sei minuti dopo altro penalty, a favore però del Real San Clemente per fallo di Fini, tra le proteste dei locali. Buffone dagli undici metri ristabilisce la parità. La squadra allenata da Giuliano Bianchi completa la rimonta all'82', quando una palla filtrante in profondità sorprende la difesa, Gentili non esce e il neo entrato Righini infila in rete il gol dell'1-2.