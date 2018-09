Calcio 1a Cat: Riccione, sfuma il primo hurrà in campionato. Verucchio trova l'1-1 al 92'

Sport

| 17:28 - 23 Settembre 2018

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Girometti (49' Campidelli), Mazzocchi (12' Kabbori, Maurizi dal 69'), Colonna G., Semprini (74' Ugolini), Muccioli (63' Valenti), Vertaglia, Tentoni, Tellinai, Genghini.

In panchina: Palmieri, Piergallini, Genovese, Leardini. All. Nicolini.

RICCIONE: Tacchi, Galesi, Ndao B., Bolzonetti, Ndao S., Musabelliu, Olivieri, Ceias, Gori (77' Stellato), Tolomeo (85' Volpato), Giannetti.

In panchina: Gueye, Soleri, Cugnini, Borea, Palumbo. All. Angeloni.

ARBITRO: Guerra di Rimini.

MARCATORI: 61' rig. Tolomeo (R), 92' rig. Genghini (V).

NOTE: ammoniti Girometti, Ndao B., Bolzonetti, Colonna G., Valenti, Tacchi, Colonna R.; espulsi Ndao B. e Galesi.

Decisa ai rigori la sfida tra Verucchio e Riccione che finisce 1-1 con due penalty concessi nella seconda frazione. Colossale occasione per il Verucchio che va subito vicino al goal dopo 4 minuti di gioco con un calcio d’angolo battuto dalla destra e incornato di testa da Vertaglia, ma il portiere è abile a deviare la sfera. Brivido per il Verucchio al 16’: Tentoni regala palla a centrocampo a Tolomeo che vede Maggioli fuori dai pali e ci prova da 40 metri, ma la palla termina fuori. Schema da punizione per il Riccione al 23’, Tolomeo defilato sulla sinistra serve rasoterra Bronzetti al limite dell’area, ma la conclusione del capitano biancazzurro finisce ampiamente fuori. Tentativo da fuori di Genghini al 27’ murato dalla difesa ospite che concede il calcio d’angolo ai rosanero. Clamorosa opportunità sprecata per il Verucchio al 42’: contropiede per i rosanero che si ritrovano tre contro 1, Tentoni aspetta al limite l’arrivo di Genghini che viene servito dal numero 9, ma la conclusione a botta sicura è deviata da Birane Ndao che s’immola e salva tutto. I minuti finali del primo tempo, però, sono caratterizzati da un ottimo ritmo e anche il Riccione va vicino al vantaggio con Tolomeo che riesce a superare Maggioli con il suo tiro, ma Semprini miracoloso salva sulla linea.

Finisce 0-0 un primo tempo piacevole e combattuto da ambedue squadre. Prima occasione del secondo tempo che si registra per Tolomeo del Riccione dopo 7 minuti, ma la sfera termina fuori e un minuto dopo risponde Tellinai del Verucchio che però non impensierisce Tacchi. I biancazzurri dovranno continuare la gara in 10 a partire dall’11’ del secondo tempo a causa dell’espulsione di Birane Ndao. Il Riccione non si abbatte e prova a trovare la rete del vantaggio, che non tarda ad arrivare: al 16’ calcio di rigore dubbio concesso ai biancazzurri, che viene trasformato da Tolomeo. Reagisce il Verucchio su punizione al 28’: Maurizi prova a imbeccare Vertaglia dentro l’area, l’attaccante riesce a colpire ma non colpisce al meglio la sfera. Ancora Verucchio al 42’ con la conclusione da fuori di Tellinai che viene deviata di bagher dall’estremo difensore ospite. Arriva in extremis il pareggio del Verucchio a cui viene fischiato un calcio di rigore a favore per un fallo di mano: dal dischetto va Genghini che spiazza Tacchi e fa 1-1. Brutto finale per il Riccione che finisce addirittura in 9, a causa dell’espulsione per condotta antisportiva di Galesi. Un punto per parte e Verucchio che affronterà domenica prossima il Roncofreddo, mentre il Riccione ospiterà la Vis Novafeltria.







Ufficio stampa Verucchio