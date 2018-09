Calcio Promozione: Tropical Coriano regola 2-1 l'Igea Marina, decidono Farneti e Ricci

Sport

Coriano

| 17:26 - 23 Settembre 2018

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Vitaioli F., RIcci, Olivieri, Costantini; Byad (64' Alijahej), Stanco (89' COnti); Farneti, Vucaj (68' Vitaioli M.), Scognamiglio (59' Casalino).

In panchina: Leardini, Torre, Dolcini, Pasini, Montebelli. All. Zagnoli.

IGEA MARINA: Berardi, Pruccoli (85' Pasolini), Bocchini, Pirini (78' Minacapilli), Venturi, Magnani; Bellavista, Casadei; Mema, Righini (59' Pandolfi), Della Rosa (59' Ricci).

In panchina: Russo, Abbondanza, Ancora, Amatori. All. Gavagnin.

ARBITRO: Antonini di Rimini (Assistenti: Marras di Cesena e Saccone di Forlì).

MARCATORI: 27' Farneti (TC), 40' Bellavista (I), 50' Ricci (TC),

NOTE: ammonito Costantini. Recupero: '2 + 3'.





Convincente affermazione casalinga del Tropical Coriano a spese dell'Igea Marina. Al 3' coast to coast di Borghini sulla destra, l'esterno difensivo si presena solo davanti a Berardi che respinge il tiro di piatto. Al 6' è Vucaj a provarci da posizion favorevole, palla alta sopra la traversa. Risponde l'Igea Marina al 17' con un tiro da lunga distanza di Bellavista, la palla è di poco alta sopra la traversa. Il Tropical Coriano è fermato dal palo al 21', sulla combinazione Byad-Farneti. Due minuto dopo Romani neutralizza un velenoso mancino di Righini. Il Tropical Coriano passa in vantaggio al 27': angolo di Byad e spizzata vincente di testa di Farneti. Splendido il gol del pareggio di Bellavista al 40': l'esterno offensivo si infila tra le maglie della difesa corianese e con un tiro a giro mancino supera Romani. Ancora i calci piazzati sono fatali però all'Igea Marina: al 50' altra pennellata di Byad da corner e colpo di testa vincente di Gabriele Ricci. La squadra di Zagnoli, trovato il vantaggio, gestisce il risultato con sicurezza e sfiora il tris in due occasioni. Al 78' un destro del neo entrato Matteo Vitaioli termina di poco a lato, a Berardi battuto. All'85' è Alijahej a calciare di sinistro da dentro l'area, ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta.