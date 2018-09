Il Calciatore ex Serie B Tamburini e Zerbini, due riminesi in nazionale ai mondiali di Footgolf

Sport

Rimini

| 14:21 - 23 Settembre 2018

Due riminesi parteciperanno ai Mondiali di Footgolf, che si terranno in Marocco dal 9 al 16 dicembre. Uno dei due è un'istituzione calcistica: Yuri Tamburini, 41enne difensore cattolichino dalla lunga carriera professionistica, oggi impegnato nel campionato sammarinese. Tamburini, ex Cesena, Vicenza e Modena, affiancherà il novafeltriese Mattia Zerbini, 34 anni, trascorsi nelle giovanili del Riccione Calcio e una lunga carriera nei campionati dilettantistici. La truppa riminese in realtà doveva essere fermata da tre elementi, ma il santarcangiolese Francesco Rossi ha dovuto rinunciare, per questioni personali, al viaggio in Marocco. Il Footgolf è una nuova disciplina che unisce golf e calcio, nella quale i giocatori devono calciare la sfera in buca. Anche Rimini ha una squadra di Footgolf, della quale fanno parte Tamburini, Zerbini e Rossi, che partecipa ai campionati regionali e interregionali (Emilia Romagna con Marche e Toscana), mentre unendosi a Ferrara affronta anche il campionato nazionale (ultimo risultato un prestigioso terzo posto). In base al Ranking, sono stati selezionati 22 giocatori, più altri 6 delle categorie "femminile" e "over 45". In totale alla competizione prenderanno parte 400 giocatori da tutto il mondo.