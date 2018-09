Sport

Rimini

| 11:42 - 23 Settembre 2018

Vittoria di Jorge Martin nella Moto3, al termine del Gp di Aragon. Lo spagnolo del team Del Conca Gresini (Honda) ha consolidato il primato nella classifica mondiale, portandosi a 191 punti, +13 su Marco Bezzecchi (KTM), oggi secondo nonostante la partenza dalla 18/a posizione in griglia per una penalizzazione. Sul podio anche un altro italiano, Enea Bastianini. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio.