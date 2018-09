Mano nell'impastatrice, ferito volontario alla festa della parrocchia di Mulazzano

Cronaca

Coriano

| 11:35 - 23 Settembre 2018

Si schiaccia la mano nell'impastatrice alla festa di una associazione di volontariato nella parrocchia di Mulazzano di Coriano. Domenica da dimenticare per un 65enne di Mulazzano di Coriano che si trovava alla festa della parrocchia. L'allarme è scattato poco prima delle 9.30 di domenica. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e personale del 118. L'anziano si trova in ospedale a Rimini e, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato uno schiacciamento alla mano che non sarebbe stata toccata dalle lame dell'impastatrice. Sul posto anche i Carabinieri di Coriano.