Trofeo Coni 2018 incorona a Rimini la regione Piemonte, Emilia Romagna al secondo posto

Rimini

| 07:40 - 23 Settembre 2018

Il Piemonte è il vincitore della quinta edizione del Trofeo Coni Kinder+Sport. I ragazzi del presidente Gianfranco Porqueddu, con 110 punti totali, hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell'Emilia Romagna (108) e sul Lazio (107). Sono diventati così il primo comitato regionale ad aver vinto due edizioni (l'altra fu Lignano Sabbiadoro 2015) del trofeo multisport dedicato ai giovani atleti under 14 che quest'anno ha riunito a Rimini e in altri 12 comuni limitrofi circa 3200 ragazze e ragazzi provenienti da 21 regioni e province autonome. A fare festa sono anche i dieci atleti del comitato provinciale di Trento che hanno partecipare al Test di efficienza motoria (Tem) sviluppato dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni insieme alla Direzione territorio e promozione per raccogliere i dati sulle capacità e abilità motorie dei ragazzi. I trentini hanno totalizzato il punteggio maggiore e tra due settimane, grazie a Kinder+Sport, title sponsor della manifestazione, voleranno a Buenos Aires per assistere ai Giochi Olimpici Giovanili e sostenere la squadra azzurra.