Cronaca

VillaVerucchio

| 07:37 - 23 Settembre 2018

Un 43enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto pochi minuti dopo mezzanotte a Villa Verucchio. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio. E' successo sulla Sp 15 bis. Il ferito è stato portato in ospedale a Cesena. Per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.