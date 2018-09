Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:32 - 23 Settembre 2018

Incidente stradale nella prima serata di sabato a Santarcangelo. Per cause ancora al vaglio un'auto e una moto si sono scontrate. E' successo verso le 20.30 a in via Braschi. Una persona, di cui non sono state rese note le generalità, è rimasta gravemente ferita e si trova in ospedale a Cesena. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.