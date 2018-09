Il Rimini al debutto in serie C batte 2-1 la Triestina. Mercoledì a Vicenza (18,30). Le INTERVISTE

Sport

Rimini

| 00:06 - 23 Settembre 2018

Al debutto in campionato il Rimini ha piegato sabato sera al Romeo Neri la Triestina, vittoriosa all’esordio sul Pesaro (2-0), per 2-1 al termine di un match ricco di emozioni, combattuto e sofferto (le INTERVISTE)

Mercoledì i biancorossi saranno di scena a Vicenza fermato sul pareggio interno dal Giana Erminio (0-0). La squadra veneta domenica sarà impegnata nella seconda partita di campionato in una difficile trasferta sul terreno di gioco del Renate, che ormai tre anni arriva sempre ai play off, vittorioso in trasferta sul campo della Sambenedettese.



IL PROGRAMMA SECONDA GIORNATA Rimini-Triestina 2-1. Fanop- Ternana, Feralpisalò-Fermana, Giana Erminio-Imolese, Ravenna-Sudtirol, Renate-Vicenza, Albinoleffe-Pordenone, Teramo-Sambenedettese, Virtus Verona-Monza, Vis Pesaro-Gubbio.



IN TV Il posticipo tv della quarta giornata sarà lunedì 1 ottobre Feralpi Salò - L.R.Vicenza alle ore 20.45 su Raisport