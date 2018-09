Incendio a bordo di un peschereccio, paura al porto di Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 18:47 - 22 Settembre 2018

Sabato mattina 22 settembre, alle ore 10:40 circa, personale della Guardia Costiera di Bellaria e Rimini, a seguito di una segnalazione, è intervenuto prontamente a bordo di un peschereccio ormeggiato in porto e, con l’ausilio di mezzi antincendio, ha provveduto a spegnere un incendio che si era propagato nella zona poppiera dell’unità. Nell’immediatezza sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rimini con un’auto pompa cisterna. Al momento dell’incendio, il peschereccio era ormeggiato nel porto di Bellaria Igea Marina e non vi erano persone a bordo. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’incendio. L’Autorità Marittima ha già avviato l’inchiesta amministrativa prevista per queste tipologie di eventi dal Codice della Navigazione.

Per quanto attiene i profili di sicurezza della navigazione, la Guardia Costiera di Bellaria ha disposto l’effettuazione di una visita occasionale da parte dell’Ente Tecnico per poter permettere al peschereccio di continuare a navigare.