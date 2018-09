Rimini Calcio, sono 1224 gli abbonati. Stasera la gara al Neri con la Triestina

Sport

| 16:11 - 22 Settembre 2018

Si è conclusa sabato mattina, per il Rimini Calcio, la campagna abbonamenti "Passione infinita" relativa al campionato di Serie C 2018-19. Le tessere stagionali sottoscritte sono state 1.224.

In una nota il Rimini F. C. esprime "un sincero ringraziamento a tutti i tifosi che, con tale attestato di fiducia, hanno inteso sostenere la società e manifestare la propria vicinanza ai colori biancorossi".



Sabato sera i biancorossi esordiranno con la Triestina al Romeo Neri: tutti a disposizione di mister Righetti, fatta eccezione per Cicarevic e Marchetti.