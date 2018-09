'Django' Rocca, il fighter di Poggio Torriana pronto alla sfida nella 'gabbia' a Milano

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:13 - 22 Settembre 2018

Tra una settimana, sabato 29 settembre a Milano, Gianluca "Django" Rocca sfiderà Francesco Moricca in un match valido per l’Italian cage fighting, tra le principali competizioni italiane di MMA (mixed martial arts): sabato 22 settembre il sindaco Alice Parma e l’assessore Filippo Sacchetti hanno accolto Rocca in Municipio per un saluto e un augurio.

Rocca, residente a Poggio Torriana, si allena infatti presso la palestra "Pride" di Santarcangelo. Dopo l'inizio con la thai boxe (13 incontri con 9 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio), Rocca passa all'MMA, dapprima come dilettante. Da professionista, a partire dall'aprile del 2017, ha totalizzato 3 vittorie e nessuna sconfitta.

L'MMA è un tipo di combattimento completo, che comprende colpi in piedi, prese e lotta a terra. Gli incontri si svolgono in una gabbia ottagonale in tre round da 5 minuti ciascuno.