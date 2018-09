Bellaria, 335.000 euro per sistemare la via Elios Mauro e per evitare allagamenti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:37 - 22 Settembre 2018

Comincerà la prossima settimana l’importante intervento di riqualificazione definito dall’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina per la via Elios Mauro: un’opera da 335.000 euro, con cui si interverrà a 360 gradi sulla strada che collega via Ravenna a via Perugia, rappresentando un importante accesso al centro di Bellaria.

Si tratta di un’opera di ampio respiro, particolarmente attesa anche in ragione della presenza in via Elios Mauro della scuola primaria “G. Pascoli” e degli allagamenti che spesso hanno interessato la zona in questi anni. Per far fronte a queste criticità, si interverrà sulla rete fognaria ‘bianca’ da cui la strada è servita, apportando le modifiche necessarie e realizzando nuovi pozzetti e caditoie. Alle opere di natura idrica si uniranno quelle sulle banchine che corrono lungo la via, attualmente in ghiaia o ‘stabilizzato’: saranno rese più omogenee e funzionali, e verranno completate con nuove betonelle a contorno delle piante esistenti. L’intervento, che si prefigura come un rifacimento totale della strada, sarà ultimato con un nuovo manto stradale e relativa segnaletica.

Se in via Elios Mauro i lavori inizieranno nei prossimi giorni, in via Conti, la strada parallela alla ferrovia che collega via Sebenico a via Fratelli Cervi, gli operai sono già all’opera dall’inizio di questa settimana. Anche in questo caso, l’oggetto principale dell’intervento è la rete fognaria ‘bianca’ – che in via Conti è presente al momento solo in alcuni tratti –, senza trascurare le banchine a bordo carreggiata; i lavori coinvolgeranno anche parte di via Pancaldo, una traversa della via Conti, per un valore totale di circa 100.000 euro.