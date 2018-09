Sciopero lavoratori appalti ferroviari: lunedì presidio in stazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:38 - 22 Settembre 2018

Si prevedono disagi la prossima settimana nel settore ferroviario: ad annunciarlo sono i sindacati del settore che in una nota hanno proclamato una mobilitazione per lunedì. “A seguito dello sciopero nazionale proclamato per il settore degli appalti ferroviari lo scorso 20 luglio – si legge nella nota - non avendo avuto le necessarie rassicurazioni da parte del committente Gruppo FS e dalle Istituzioni, le Organizzazioni Sindacali nazionali di settore hanno proclamato una seconda azione di mobilitazione per il giorno 24 settembre 2018 (intero turno di lavoro).

Il settore è stato colpito negli ultimi anni da una pesante crisi con effetti occupazionali negativi e parte delle responsabilità ricadono anche e soprattutto sulle committenti del Gruppo FS. Tra i punti più critici:affidamento dei lotti messi a gare con ribassi eccessivi; cambi continui delle imprese alle quali vengono affidati i servizi; mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali in palese violazione del dlgs 50/2016 e s.m.i e del Contratto di lavoro; esaurimento degli ammortizzatori sociali introdotti dal D.L.148/15 (a livello nazionale su 10 mila occupati stimiamo 2 mila esuberi!)

In Emilia Romagna stiamo inoltre assistendo al cosiddetto “spezzatino” dei lotti di gara – con una spartizione di singoli lotti tra più soggetti - venendo così a mancare i vantaggi che si possono generare in termini di efficienza organizzativa. A ciò conseguono le sistematiche dichiarazioni di esuberi, all'utilizzo di sempre più lavoratori in part-time o addirittura applicazioni di contratto di lavoro diversi da quello del settore delle attività ferroviarie. Sempre più frequenti sono i casi di ritardi dei pagamenti degli stipendi a causa di “problemi” di imprese e consorzi.

Bisogna porre fine a questa degenerazione di sistema, a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e per la tutela dei diritti.

Il 24 settembre, in occasione dello sciopero nazionale, le OO.SS. Regionali di settore organizzano in Emilia Romagna un presidio dei lavoratori degli Appalti FS presso la Stazione di Rimini dalle ore 9,00 alle 11,00 e presso il piazzale antistante la Stazione di Bologna C.le dalle ore 8,30 alle ore 10,30”.