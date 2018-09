Riccione: in biblioteca al via i lavori per nuove postazioni attrezzate

Attualità

09:49 - 22 Settembre 2018

Sono partiti da alcuni giorni in biblioteca i lavori per la riconversione dell’ex saletta videoteca in sala per lo studio individuale, con 12 nuove postazioni. Disposte in tavoli da due con divisorio, le postazioni saranno tutte servite da prese di corrente e prese USB per computer e tablet, con illuminazione dedicata.



Contemporaneamente, verrà riarredata anche la sala al primo piano, oggi dedicata allo studio individuale e per piccoli gruppi, come sala riunioni – grazie al grande tavolo centrale - e sala studio per le giornate di maggiore afflusso. I lavori di ristrutturazione dell’ex-videoteca prevedono il rifacimento del pavimento in linoleum, un nuovo impianto elettrico, imbiancatura dei locali e nuovi arredi di tavoli, sedie e divisori per un importo complessivo di 50.000 euro, di cui 30.000 coperti con contributo disposto dall’IBACN, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.



Con lo stesso contributo, saranno razionalizzati e riorganizzati anche altri spazi della biblioteca, quali la Galleria e la sezione Prime Letture, dedicata ai piccoli lettori e alle famiglie. Qualche piccolo disagio per i frequentatori abituali della biblioteca, soprattutto in questi primi giorni di avvio dei lavori, sarà da mettere in conto. In base al crono-programma dei lavori, i nuovi ambienti saranno nuovamente disposizione degli utenti già nei primi giorni di dicembre.