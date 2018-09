Coriano: sicurezza e decoro nelle scuole, lavori per 128 mila euro

Attualità

Coriano

| 09:35 - 22 Settembre 2018

Durante l’estate il Comune di Coriano ha provveduto alle manutenzioni degli edifici del territorio con un importo di 128.000 euro.

L’intervento più consistente, quest’anno, alla sede della scuola per l’infanzia Arcobaleno di Coriano con il rifacimento delle tubature idriche, dell’impianto elettrico e la sostituzione di tutta la pavimentazione.

Sono in questi giorni in appalto i lavori straordinari per interventi sulle scuole materne di Ospedaletto e Cerasolo per un affidamento di 113'000 euro e altri 113'000 euro sono destinati alla scuola elementare di Ospedaletto.

Tra i lavori in progettazione con affidamento e realizzazione nel 2019 segnaliamo in fase di appalto la realizzazione dell’ascensore presso la scuola media Gabellini di Coriano. Tale intervento si rende utile per il superamento di alcune barriere architettoniche non superabili in altro modo. Negli anni la scuola, di vecchia concezione, è già stata oggetto di interventi per adattarla agli standard attuali, soprattutto per rendere la stessa sempre più fruibile dai ragazzi diversamente abili che frequentano la UES di cui la scuola è sede. Ricordiamo che la UES, fiore all’occhiello di Coriano, è l’unità educativa a supporto dei ragazzi portatori di handicap, che inseriti nelle classi del plesso, grazie alla collaborazione di Scuola, Amministrazione Comunale e AUSL, facilita loro la possibilità alla giusta e corretta partecipazione al percorso educativo nel rispetto delle loro difficoltà.

“Abbiamo sempre messo al primo posto la sicurezza nelle scuole e per noi rimarrà una priorità – afferma Domenica Spinelli, sindaco di Coriano - Il decoro è una conseguenza diretta di questa attenzione e della grande professionalità del personale che rende le nostre scuole dei luoghi veramente accoglienti”.