Cattolica: 'beccata' mentre spaccia, 35enne finisce in manette, con sè aveva 7 grammi di eroina

Cronaca

Cattolica

| 09:15 - 22 Settembre 2018

Sorpresa mentre spaccia a Cattolica, finisce in manette: è accaduto venerdì. I carabinieri, nel corso di un controllo, hanno notato una donna, 35enne, del posto, agire con fare sospetto e successivamente cedere qualcosa ad un uomo. Dai successivi accertamenti i militari hanno appurato che si trattava di eroina, una dose da 0,6 grammi, venduta ad un assuntore del luogo. Perquisita, la 35enne è stata trovata in possesso di altri 7 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e della somma di 100 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per lei sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E sempre nella giornata di venerdì i carabinieri nel Nor hanno arrestato a Riccione un 36enne, di origini macedoni, che, controllato in un ristorante, ha fornito dei documenti contraffatti intestati ad un’altra persona: per lui si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di possesso di documenti falsi.