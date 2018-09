Rimini, a bordo della sua moto si schianta contro un’auto e vola a terra: grave al ‘Bufalini’ di Cesena

Cronaca

Rimini

| 20:04 - 21 Settembre 2018

Incidente stradale a Rimini venerdì sera: erano da poco passate le 18 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate sulla Statale Adriatica. L’impatto è stato molto violento e, ad avere la peggio, è stato il conducente del mezzo a due ruote che è rovinato con violenza sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118, sul posto con un’auto medicalizzata e un’ambulanza. I medici e i soccorritori hanno stabilizzato il ferito, ma hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Qui la vittima del sinistro si trova ora ricoverata in gravi condizioni, ma, pare, non verserebbe in pericolo di vita. Intervenuti sul posto, per i rilievi del caso e per ripristinare la viabilità, Vigili del Fuoco e Polizia.