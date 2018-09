Meteo Rimini: il caldo estivo ha le ore contate, dopo il weekend arriva l'autunno. Deciso calo termico

Attualità

Rimini

| 17:22 - 21 Settembre 2018

Ultimo weekend con temperature tipicamente estive, poi da martedì 25 settembre si entrerà nell'autunno, con un calo termico che coinvolgerà anche i territori del riminese. Non sarà un weekend completamente soleggiato: secondo le previsioni di Arpae, nella serata di sabato saranno possibili rovesci o temporali, in una giornata con temperature massime che potranno toccare i 26° a Rimini e sulla costa. Domenica sostanzialmente serena, con temperature in lieve calo. Condizioni meteo simili il lunedì, mentre da martedì, rileva Arpae, "una saccatura in approfondimento dall' Europa settentrionale apporterà flussi di aria più fredda, che determineranno condizioni di nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni e una flessione delle temperature". Saranno giornate caratterizzate da temperature autunnali, inferiori alla media del periodo. L'esperto meteo Pierlugi Randi spiega su EmiliaRomagna Meteo: "le temperature sono stimate in abbassamento deciso rispetto alla settimana attuale con valori in prevalenza sotto norma. L’anomalia media settimanale si attesterà su -1,5/-2,0°C rispetto alla media di riferimento (1981-2010), con valori minimi relativamente bassi nelle pianure interne quando si saranno attenuati i venti da nord-es. In particolare a metà settimana le anomalie potranno raggiungere i -3/-4°C sui valori medi, anche nei valori massimi in caso di nuvolosità presente".