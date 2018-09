Prosegue la rassegna su Dante Alighieri a San Leo, reading del Paradiso con Gianni Vacchelli

Attualità

San Leo

| 16:20 - 21 Settembre 2018

Sabato 22 Settembre nel Teatro del Palazzo Mediceo, ore 21.00 avrà luogo un nuovo ed interessante appuntamento nell’ambito di “Viaggiando con Dante", rassegna culturale volta a rendere omaggio e merito al Sommo Poeta cui la Città di San Leo è indissolubilmente legata.

In collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna. assisteremo a “Ri-leggendo Paradiso XI: Francesco e la nuova umanità. L’attualità di Dante oggi”. A cura di Gianni Vacchelli.



Nato a Milano nel 1967, Gianni Vacchelli è narratore, scrittore e docente (PhD). Insegna in un liceo classico del milanese ed è contrattista all’Università Statale di Milano e all’Unicollege di Mantova. Membro e co-fondatore della Comunità di Ricerca “Colligite Fragmenta”, già attiva presso l’Università di Bergamo, è stato amico personale e libero allievo di Raimon Panikkar. I suoi principali oggetti di studio sono Dante, la letteratura e la narrazione, la Bibbia, il pensiero e l’opera di Raimon Panikkar, la simbolica trinitaria, la mistica occidentale e orientale, letti con un’ermeneutica attenta all’interculturalità e alla dimensione simbolico-interiore. In questi ultimi anni si è occupato di una riarticolazione critica di spiritualità, politica ed economia, nell’ottica di una nuova educazione liberatrice. Tiene conferenze, seminari, laboratori, gruppi di “lettura dialogale” e corsi in Italia e all’estero. Collabora con il quotidiano L’Avvenire e con varie testate online. Organizza convegni, presentazioni e eventi culturali. I suoi ultimi libri: La Bibbia tra Panikkar e la radice ebraica, Servitium, 2010; Viaggio, Emi, 2010; Per un’ermeneutica simbolica. Tra filosofia, religione e poesia, Ed. Simple 2012; L’«attualità» dell’esperienza di Dante (2015, Mimesis). Del 2018 il nuovo saggio dantesco Dante e la selva oscura. (2018, Lemma Press); e due romanzi: 2081, sulla scuola, scritto con M. Bellosta (2018, Mimesis) e Alice danza nella notte (Bolis, 2018, in uscita in autunno).



La proposta che la Città di San Leo fa per il 22 Settembre diventa ancora più interessante con l'adesione alle Giornate Europee del Patrimonio 2018. Nella stessa serata, infatti, in linea con la proposta lanciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali si terrà un'apertura straordinaria serale della Fortezza Rinascimentale, al costo simbolico di 1 euro.

Il Viaggio con Dante diventa sempre più entusiasmante quindi, per l'offerta culturale che propone anche in questo caso, l'Amministrazione Comunale di San Leo che invita tutti coloro che vorranno partecipare alla preziosa occasione di "Rileggere Dante" con la guida del Proff. Vacchelli, ad anticipare l'arrivo a San Leo per godere della visita in Fortezza in occasione della Giornata Europea del Patrimonio.