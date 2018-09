DIRETTA TESTUALE Serie C: Rimini - Triestina LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 20:44 - 22 Settembre 2018

Rimini - Triestina 1-0

Reti: Volpe al 35' p.t.



Rimini (3-4-1-2) Scotti; Venturini, Ferrani, Petti; Simoncell, Alimi, Montanari, Guiebre; Arlotti; Volpe, Buonaventura.

In panchina: Nava, Brighi, Variola, Serafini, Viti, Danso, Bandini, Cecconi, Cavallari, Candido, Battistini, Badje.

Allenatore: Righetti.



Triestina (4-3-3) Valentini; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Sabattino; Coletti, Maracchi, Beccaro; Petrella, Granoche, Mensah.

In panchina: Boccanera, Libutti, Pizzul, Steffé, Bracaletti, Codromaz, Bariti, Pedrazzini, Bolis, Procaccio, Marzola.

Allenatore: Pavanel.



Arbitro: Meraviglia di Pistoia.

Ammoniti: Alimi, Coletti, Volpe

Espulsi:

NOTE: spettatori 2204 (paganti 980, abbonati 1224).



LE FASI SALIENTI DELLA GARA



2': La Triestina inzia in avanti con un traversone di Maracchi per la testa di Granoche che manda largo alla destra di Scotti.

7': Ancora Triestna con l'incursione di Mensah sull'out di sinistra, ma cross sballato e azione sfumata.

11': Guiebre arriva al cross dal fondo, Malomo cicca la sfera ma Simoncelli non riesce ad arrivare al tap-in.

14': Bella apertura di Simoncelli che lancia Buonaventura a destra e poi si accentra, ma il cross del bomber biancorosso è fermato in corner dalla difesa della Triestina. Niente di buono dal primo calcio d'angolo, a cui però ne segue subito un secondo per gli uomini di Righetti. Montanari mette in mezzo, tocco di Volpe che mette a sedere Valentini, poi Arlotti si mangia la ghiottissima occasione del vantaggio sparando sul portiere a terra.

23': Destro dai 20 metri di Beccaro che rimbalza davanti a Scotti, bravo comunque ad arrivarci con la punta delle dita e a mettere in angolo (il 4° per gli alabardati).

30': Punizione dal limite battuta da Coletti che passa la barriera ma non il mucchio in area che ribatte. Quinto corner per la Triestina, calciato direttamente a lato.

31': Mensah e Scotti ingaggiano un duello aereo fuori area per trovare la sfera sul lancio lungo del portiere triestino. Mensah tocca la palla di testa e poi si scontra con il portire del Rimini, con la palla che sfila fuori. Per l'arbitro è tutto regolare, tra le proteste degli ospiti che avrebbero voluto punizione a favore (e dunque espulsione di Scotti).

33': Ammoniti Alimi e Coletti per proteste.

35': VOLPE PORTA AVANTI I BIANCOROSSI!!! Bella azione sull'errore in ripartenza della Triestina. Arlotti prende palla , allarga a sinistra per Buonaventura che con un gran assist di sinistro trova Volpe che colpisce sporco sul secondo palo dove Valentini non può fare niente.

37': Ammonito Volpe

41': Punizione dal limite di Coletti: brividi per i tifosi del Rimini con la palla che sfiora il palo alla destra di Scotti e sfila sul fondo.

45': Sono 2 i minuti di recupero nel primo tempo.

47': Il primo tempo termina con il Rimini in vantaggio.

--------------------------------------------

8': La prima azione pericolosa della ripresa è del Rimini con il colpo di testa di Buonaventura che costringe Venturini ad alzare sopra la traversa mandando in angolo. Sull'angolo battuto corto, allontana la difesa alabardata.

10': Petrelli allarga a sunistra per Granoche che entra in area e di sinistro tira sull'esterno della rete.