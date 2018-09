Rimini, assessori consegnano tessere per autobus gratis ai bimbi della scuola di Gaiofana

Attualità

| 15:56 - 21 Settembre 2018

Sono state consegnate venerdì mattina – da parte degli assessori del Comune di Rimini Roberta Frisoni (mobilità) e Mattia Morolli (scuola) - agli alunni della scuola elementare di Gaiofana le prime tessere per il trasporto pubblico gratuito.

La gratuità per l’utilizzo del trasporto pubblico per gli studenti dai 6 ai 10 anni ha lo scopo di promuovere nei bambini in età scolare una maggiore educazione alla mobilità attiva, autonoma e sostenibile. Nelle prossime settimane proseguirà la distribuzione nelle altre scuole del territorio.

La consegna delle tessere del trasporto gratuito rientra nelle iniziative del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e sono realizzate in collaborazione con la Provincia di Rimini, il Piano Strategico di Rimini, FIAB - Pedalando e Camminando, START Romagna e alcune scuole del territorio.